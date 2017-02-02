Голови МЗС ЄС обговорять хід реформ в Україні 6 лютого
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Голови МЗС країн-членів Євросоюзу на зустрічі 6 лютого в Брюсселі обговорять ситуацію з реформами в Україні. Про це з посиланням на високопоставлену чиновницю ЄС повідомляє РИА Новости, передає УНН.
"Мета - обговорити стан реформ в Україні. У 2016 році було досягнуто значного прогресу. Ми будемо продовжувати підтримувати Україну", - сказала вона, представляючи порядок міністерської зустрічі.
За словами чиновниці, голови МЗС ЄС, зокрема, обговорять хід військової реформи в Україні.
Нагадаємо, Прем'єр В.Гройсман збирається долучитися до обговорення українських реформ у Брюсселі 9 лютого.