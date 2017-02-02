Голови МЗС ЄС обговорять хід реформ в Україні 6 лютого

"Мета - обговорити стан реформ в Україні. У 2016 році було досягнуто значного прогресу. Ми будемо продовжувати підтримувати Україну", - сказала вона, представляючи порядок міністерської зустрічі.

За словами чиновниці, голови МЗС ЄС, зокрема, обговорять хід військової реформи в Україні.

Нагадаємо, Прем'єр В.Гройсман збирається долучитися до обговорення українських реформ у Брюсселі 9 лютого.