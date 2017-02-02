Главы МИД ЕС обсудят ход реформ в Украине 6 февраля

"Цель - обсудить состояние реформ в Украине. В 2016 году был достигнут значительный прогресс. Мы будем продолжать поддерживать Украину", - сказала она, представляя порядок министерской встречи.

По словам чиновницы, главы МИД ЕС, в частности, обсудят ход военной реформы в Украине.

Напомним, Премьер В.Гройсман собирается присоединиться к обсуждению украинских реформ в Брюсселе 9 февраля.