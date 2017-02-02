Главы МИД ЕС обсудят ход реформ в Украине 6 февраля
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Главы МИД стран-членов Евросоюза на встрече 6 февраля в Брюсселе обсудят ситуацию с реформами в Украине. Об этом со ссылкой на высокопоставленную чиновницу ЕС сообщает РИА Новости, передает УНН.
"Цель - обсудить состояние реформ в Украине. В 2016 году был достигнут значительный прогресс. Мы будем продолжать поддерживать Украину", - сказала она, представляя порядок министерской встречи.
По словам чиновницы, главы МИД ЕС, в частности, обсудят ход военной реформы в Украине.
Напомним, Премьер В.Гройсман собирается присоединиться к обсуждению украинских реформ в Брюсселе 9 февраля.