Голові фіктивної виборчої дільниці на Сумщині повідомлено про підозру

“26 жовтня... голові фіктивної дільничної виборчої комісії оголосили підозру у вчиненні правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача) та ч. 1 ст. 353 (Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи) Кримінального кодексу України” — йдеться в повідомленні.

Як встановили слідчі, частина місцевих жителів не були згодні на приєднання їх села до Попівської об’єднаної територіальної громади і вирішили самостійно організувати голосування за депутатів та голову Соснівської сільради. Для цього власними силами надрукували бюлетені та запрошення на вибори, а приміщенням під дільницю надав місцевий підприємець.

"В якості реквізитів “фейкової” дільниці організатори вказали номер офіційної ДВК 590211 та адресу фіктивної дільниці, в той час коли справжня ДВК працювала за іншою адресою. Тим самим вони ввели в оману більшу частину виборців, які в результаті так і не змогли реалізувати своє право вибору“, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, у селі Соснівка на Сумщині 25 жовтня була організована і працювала самостійно створена незаконна виборча дільниця. Працівники поліції в межах відкритого кримінального провадження встановлювали організаторів дільниці -“двійника” та інші обставини цієї справи.