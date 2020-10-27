Главе фиктивного избирательного участка в Сумской области сообщено о подозрении

"26 октября... председателю фиктивной участковой избирательной комиссии объявили подозрение в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 157 (Воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя) и ч. 1 ст. 353 (Самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Как установили следователи, часть местных жителей не были согласны с присоединением их села к Поповской объединенной территориальной общине и решили самостоятельно организовать голосование за депутатов и председателя Сосновского сельсовета. Для этого собственными силами напечатали бюллетени и приглашения на выборы, а помещения под участок предоставил местный предприниматель.

"В качестве реквизитов "фейкового" участка организаторы указали номер официальной УИК 590211 и адрес фиктивного участка, в то время как настоящая УИК работала по другому адресу. Тем самым они ввели в заблуждение большую часть избирателей, которые в итоге так и не смогли реализовать свое право выбора", - отмечается в сообщении.

Напомним, в селе Сосновка Сумской области 25 октября был организован и работал самостоятельно созданный незаконный избирательный участок. Работники полиции в рамках открытого уголовного производства устанавливали организаторов участка-"двойника" и другие обстоятельства этого дела.