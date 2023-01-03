Голова Європарламенту постановила зняти недоторканність з деяких євродепутатів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Глава Європейського парламенту Роберта Метсола запустила "термінову процедуру" зняття недоторканності з двох неназваних євродепутатів на тлі корупційного скандалу, пов'язаного з Катаром.
Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
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Цей законопроект став першим у порядку денному після того, як президент Європейського парламенту Роберта Мецола назвала його пріоритетом.
Мецола звернулася до всіх служб і комітетів з проханням надати цій процедурі пріоритет з метою її завершення до 13 лютого.
«З першого моменту Європейський парламент зробив усе, що в його силах, щоб допомогти в розслідуванні, і ми продовжуватимемо гарантувати, що безкарності не буде», — сказала Мецола.
У парламенті не називають імен депутатів.
Розвиток у понеділок стався після запиту бельгійської влади, яка веде розслідування навколо скандалу з підкупами між ЄС і Катаром.
Нагадаємо
У грудні бельгійська поліція провела ряд рейдів на адреси євродепутатів, колишніх євродепутатів і лобістів, під час яких було виявлено 1,5 мільйона євро (1,6 мільйона доларів) готівкою.
Є підозри, що ці гроші були пов'язані з імовірним хабарництвом в Європейському парламенті на користь Катару, який заперечує свою роль у будь-яких протиправних діях.