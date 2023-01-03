Глава Европарламента постановила снять неприкосновенность с некоторых евродепутатов

Детали

Этот законопроект стал первым в повестке дня после того, как президент Европейского парламента Роберта Мецолла назвала его приоритетом.

Мецола обратилась ко всем службам и комитетам с просьбой предоставить этой процедуре приоритет с целью ее завершения до 13 февраля.

«С первого момента Европейский парламент сделал все, что в его силах, чтобы помочь в расследовании, и мы будем продолжать гарантировать, что безнаказанности не будет», — сказала Мецолла.

В парламенте не называют имен депутатов.

Развитие в понедельник произошло после запроса бельгийских властей, ведущих расследование вокруг скандала с подкупами между ЕС и Катаром.

Напомним

В декабре бельгийская полиция провела ряд рейдов в адрес евродепутатов, бывших евродепутатов и лоббистов, в ходе которых было обнаружено 1,5 миллиона евро (1,6 миллиона долларов) наличными.

Есть подозрения, что эти деньги были связаны с вероятным взяточничеством в Европейском парламенте в пользу Катара, отрицающего свою роль в любых противоправных действиях.