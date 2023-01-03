Глава Европарламента постановила снять неприкосновенность с некоторых евродепутатов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Глава Европейского парламента Роберта Метсола запустила "срочную процедуру" снятия неприкосновенности с двух неназванных евродепутатов на фоне коррупционного скандала, связанного с Катаром.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Детали
Этот законопроект стал первым в повестке дня после того, как президент Европейского парламента Роберта Мецолла назвала его приоритетом.
Мецола обратилась ко всем службам и комитетам с просьбой предоставить этой процедуре приоритет с целью ее завершения до 13 февраля.
«С первого момента Европейский парламент сделал все, что в его силах, чтобы помочь в расследовании, и мы будем продолжать гарантировать, что безнаказанности не будет», — сказала Мецолла.
В парламенте не называют имен депутатов.
Развитие в понедельник произошло после запроса бельгийских властей, ведущих расследование вокруг скандала с подкупами между ЕС и Катаром.
Напомним
В декабре бельгийская полиция провела ряд рейдов в адрес евродепутатов, бывших евродепутатов и лоббистов, в ходе которых было обнаружено 1,5 миллиона евро (1,6 миллиона долларов) наличными.
Есть подозрения, что эти деньги были связаны с вероятным взяточничеством в Европейском парламенте в пользу Катара, отрицающего свою роль в любых противоправных действиях.