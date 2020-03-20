Голова СММ ОБСЄ висловився щодо продовження мандату місії в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Яшар Халіт Чевік у п’ятницю привітав продовження строку дії мандату СММ ще на один рік, передає УНН із посиланням на пресслужбу ОБСЄ.
"Я вдячний приймаючій країні, Україні, та державам-учасницям ОБСЄ за прийняття цього консенсусного рішення. Це є ознакою незмінної підтримки діяльності Місії зі сприяння зменшенню напруження, забезпечення миру, стабільності й безпеки в Україні", ― заявив посол Чевік.
Нагадаємо, міністерство закордонних справ України раніше привітало рішення Постійної Ради ОБСЄ щодо продовження мандату Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (СММ) на наступний 12-місячний період, до 31 березня 2021 року.