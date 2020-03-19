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МЗС привітало рішення ОБСЄ продовжити мандат Спеціальної моніторингової місії в Україні

МЗС привітало рішення ОБСЄ продовжити мандат Спеціальної моніторингової місії в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Міністерство закордонних справ України вітає рішення Постійної Ради ОБСЄ щодо продовження мандату Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (СММ) на наступний 12-місячний період, до 31 березня 2021 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на МЗС України.

Зазначається, що держави – учасниці ОБСЄ навіть у поточних складних умовах погодилися на суттєве збільшення бюджету СММ з метою посилення моніторингових можливостей місії.

Завдяки вказаному рішенню СММ зможе й надалі інформувати міжнародну спільноту про факти, які підтверджують військову присутність Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей України, підкреслили в МЗС.

"Виходимо з необхідності забезпечення імплементації домовленостей, досягнутих під час Паризького саміту в Нормандському форматі, зокрема, щодо посилення спроможностей СММ використовувати усі можливості її мандата від 21 березня 2014 року і мати безпечний і надійний доступ до всієї території України з метою повного виконання свого мандата", йдеться у повідомленні.

В МЗС нагадали, що мандат СММ поширюється на всю територію України у межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи Автономну Республіку Крим та місто Севастополь.

"Засуджуємо той факт, що шість років поспіль Російська Федерація, грубо порушуючи мандат СММ, відмовляє місії в доступі до тимчасово окупованого РФ Кримського півострову. Вимагаємо виконати численні резолюції міжнародних організацій щодо забезпечення доступу СММ до Криму та припинити кампанію із залякування спостерігачів місії на тимчасово окупованих частинах Донбасу", зауважили у відомстві.

Очікується, що СММ продовжуватиме роботу, спрямовану на сприяння мирному врегулюванню міжнародного збройного конфлікту, який розпочала Російська Федерація проти України, на основі принципів ОБСЄ і норм міжнародного права з метою відновлення територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

МЗС закликає ОБСЄ посилити увагу до ситуації з мілітаризацією Росією Криму та триваючими обмеженнями російською стороною свободи мореплавання в Азовському морі і Керченській протоці, які мають негативні соціально-економічні наслідки для відповідних регіонів України.

Нагадаємо, ОБСЄ припинила моніторинг в Карабасі через коронавірус.

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