МЗС привітало рішення ОБСЄ продовжити мандат Спеціальної моніторингової місії в Україні

КИЇВ. 19 березня. УНН. Міністерство закордонних справ України вітає рішення Постійної Ради ОБСЄ щодо продовження мандату Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (СММ) на наступний 12-місячний період, до 31 березня 2021 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на МЗС України.