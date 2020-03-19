ОБСЄ припинила моніторинг в Карабасі через коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) тимчасово припиняє моніторинг в зоні карабахського конфлікту і на кордоні Вірменії та Азербайджану через коронавірус. Про це заявив представник ОБСЄ Анджей Каспршика, передає УНН з посиланням на DW.
Він при цьому обіцяє залишатися на зв'язку "з військовою владою" в регіоні.
Моніторинг відновиться, коли будуть зняті обмеження на поїздки і особисті контакти.
Нагадаємо, на Буковині працює спеціальна моніторингова місія ОБСЄ.