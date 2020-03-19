ОБСЕ прекратила мониторинг в Карабахе из-за коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) временно прекращает мониторинг в зоне карабахского конфликта и на границе Армении и Азербайджана из-за коронавируса. Об этом заявил представитель ОБСЕ Анджей Каспршика, передает УНН со ссылкой на DW.
Он при этом обещает оставаться на связи "с военной властью" в регионе.
Мониторинг восстановится, когда будут сняты ограничения на поездки и личные контакты.
Напомним, на Буковине работает специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.