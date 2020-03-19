МИД приветствовал решение ОБСЕ продлить мандат Специальной мониторинговой миссии в Украине

КИЕВ. 19 марта. УНН. Министерство иностранных дел Украины приветствует решение Постоянного Совета ОБСЕ о продлении мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) на следующий 12-месячный период, до 31 марта 2021 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МИД Украины.