Голова Росатома оприлюднив таємну домовленість із МАГАТЕ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Виявляється, Росатом і МАГАТЕ домовилися без політики обговорювати виключно професійні проблеми. Про це Олексій Ліхачов, керівник російської атомної держкорпорації, сказав у суботу в інтерв'ю одному із рашистських телеканалів, пише УНН з посиланням на Енергоатом.
Цитата
"Ми домовилися з колегами із МАГАТЕ, що залишаємо за дужками політику і говоримо лише про професійну співпрацю", – наголосив Ліхачов. І зазначив, що для російської сторони "головне завдання у складних сучасних умовах – забезпечити максимальну безпеку роботи атомних об'єктів України… Звичайно ж, залишитися поза політикою, поза політичними оцінками, кинувши 110 відсотків потенціалу на вирішення лише технологічних завдань – це велика заслуга нинішнього керівництва МАГАТЕ".
Деталі
Енергоатом пише, що якщо дійсно така домовленість між МАГАТЕ і Росатомом має місце, то:
-
- МАГАТЕ вважає війну і акти ядерного тероризму в Україні "політичними питаннями", які не обговорюватиме з росією, і, відповідно, не збирається ними займатися;
-
- обстріли атомних енергоблоків видаються МАГАТЕ цілком нормальними, аби не було ядерного вибуху та витоку радіації;
-
- пан Гроссі (голова МАГАТЕ - ред) фактично нічого не має проти акту агресії рф, мовчазно погоджуючись із тим, що безпеку атомних об’єктів України забезпечуватиме росатом.
-
Додамо
Як нещодавно заявляв сам Гроссі, після відвідання минулого тижня України на зворотньому шляху до Відня він провів "продуктивну зустріч" із російською делегацією у Калінінграді.