Голова Росатома оприлюднив таємну домовленість із МАГАТЕ

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 63586 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 72915 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 83743 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 88987 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 99429 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 152010 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 71332 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 151842 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 109967 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69497 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
3.3м/с
54%
Популярнi новини

Єврокомісія побоюється шпигунства США: співробітникам видають одноразові телефони

14 квітня, 14:46 • 21740 перегляди

Трамп знову звинуватив Зеленського і Байдена у війні в Україні

14 квітня, 14:54 • 23367 перегляди

Екс-міністр оборони Польщі Блащак: Меркель та Шольц несуть відповідальність за війну в Україні

14 квітня, 16:26 • 24553 перегляди

Полонений китаєць розповів, як потрапив у армію рф попри попередження влади КНР

14 квітня, 16:58 • 13663 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози

14 квітня, 18:10 • 14552 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 63586 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 152010 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 175531 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 151842 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 263066 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Джо Байден

Кая Каллас

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Суми

Київ

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 96664 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 99252 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 43810 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 47187 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 61774 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Facebook

The New York Times

The Guardian

Instagram

Голова Росатома оприлюднив таємну домовленість із МАГАТЕ

Київ • УНН

 • 363452 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. Виявляється, Росатом і МАГАТЕ домовилися без політики обговорювати виключно професійні проблеми. Про це Олексій Ліхачов, керівник російської атомної держкорпорації, сказав у суботу в інтерв'ю одному із рашистських телеканалів, пише УНН з посиланням на Енергоатом.

Голова Росатома оприлюднив таємну домовленість із МАГАТЕ

Цитата

"Ми домовилися з колегами із МАГАТЕ, що залишаємо за дужками політику і говоримо лише про професійну співпрацю", – наголосив Ліхачов. І зазначив, що для російської сторони "головне завдання у складних сучасних умовах – забезпечити максимальну безпеку роботи атомних об'єктів України… Звичайно ж, залишитися поза політикою, поза політичними оцінками, кинувши 110 відсотків потенціалу на вирішення лише технологічних завдань – це велика заслуга нинішнього керівництва МАГАТЕ".

Деталі

Енергоатом пише, що якщо дійсно така домовленість між МАГАТЕ і Росатомом має місце, то:

  • МАГАТЕ вважає війну і акти ядерного тероризму в Україні "політичними питаннями", які не обговорюватиме з росією, і, відповідно, не збирається ними займатися;
  • обстріли атомних енергоблоків видаються МАГАТЕ цілком нормальними, аби не було ядерного вибуху та витоку радіації;
  • пан Гроссі (голова МАГАТЕ - ред) фактично нічого не має проти акту агресії рф, мовчазно погоджуючись із тим, що безпеку атомних об’єктів України забезпечуватиме росатом.

Додамо

Як нещодавно заявляв сам Гроссі, після відвідання минулого тижня України на зворотньому шляху до Відня він провів "продуктивну зустріч" із російською делегацією у Калінінграді.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоНовини Світу
Brent
$65.01
Bitcoin
$84,586.80
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,228.94
Ethereum
$1,625.32