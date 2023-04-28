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Голова ради керуючих ВВС звільнився через кредит для Бориса Джонсона

Голова ради керуючих ВВС звільнився через кредит для Бориса Джонсона

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Річард Шарп, який спонсорував Консервативну партію Великої Британії та допоміг колишньому прем'єру взяти кредит, не згадав про можливий конфлікт інтересів, коли йому запропонували очолити корпорацію ВВС. Про це УНН пише з посиланням на Еuronews.

Деталі

Голова ради керуючих ВВС Річард Шарп пішов у відставку через скандал з потенційним конфліктом інтересів.

У п'ятницю було опубліковано звіт незалежного юриста, який розслідував обставини призначення ексбанкіра Goldman Sachs та великого донора правлячої Консервативної партії на посаду голови телерадіомовної корпорації у лютому 2021 року за рекомендацією уряду. У документі йдеться про те, що Шарп не надав вичерпної інформації про свої зв'язки з тодішнім британським прем'єром Борисом Джонсоном і тим самим порушив "кодекс призначення на публічні посади".

На початку року британські ЗМІ з'ясували, що незадовго до отримання нової роботи Шарп допоміг Джонсону забезпечити гарантії для позики у розмірі 800 тисяч фунтів стерлінгів (близько 1 мільйона доларів).

Як писало видання Sunday Times, гроші політику знадобилися для виплат колишній дружині після розлучення, а також ремонту квартири на Даунінг-стріт.

Оголошуючи про звільнення з поста, Шарп заявив, що робить це "в інтересах ВВС", а правила він міг порушити "ненавмисно".

Повідомляється, що Шарп залишиться на своїй посаді до кінця червня, поки йтимуть пошуки його наступника.

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