Голова ради керуючих ВВС звільнився через кредит для Бориса Джонсона
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Річард Шарп, який спонсорував Консервативну партію Великої Британії та допоміг колишньому прем'єру взяти кредит, не згадав про можливий конфлікт інтересів, коли йому запропонували очолити корпорацію ВВС. Про це УНН пише з посиланням на Еuronews.
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Голова ради керуючих ВВС Річард Шарп пішов у відставку через скандал з потенційним конфліктом інтересів.
У п'ятницю було опубліковано звіт незалежного юриста, який розслідував обставини призначення ексбанкіра Goldman Sachs та великого донора правлячої Консервативної партії на посаду голови телерадіомовної корпорації у лютому 2021 року за рекомендацією уряду. У документі йдеться про те, що Шарп не надав вичерпної інформації про свої зв'язки з тодішнім британським прем'єром Борисом Джонсоном і тим самим порушив "кодекс призначення на публічні посади".
На початку року британські ЗМІ з'ясували, що незадовго до отримання нової роботи Шарп допоміг Джонсону забезпечити гарантії для позики у розмірі 800 тисяч фунтів стерлінгів (близько 1 мільйона доларів).
Як писало видання Sunday Times, гроші політику знадобилися для виплат колишній дружині після розлучення, а також ремонту квартири на Даунінг-стріт.
Оголошуючи про звільнення з поста, Шарп заявив, що робить це "в інтересах ВВС", а правила він міг порушити "ненавмисно".
Повідомляється, що Шарп залишиться на своїй посаді до кінця червня, поки йтимуть пошуки його наступника.