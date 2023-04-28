Председатель совета управляющих ВВС уволился из-за кредита для Бориса Джонсона

Детали

Председатель совета управляющих ВВС Ричард Шарп ушел в отставку из-за скандала с потенциальным конфликтом интересов.

В пятницу был опубликован отчет независимого юриста, который расследовал обстоятельства назначения экс-банкира Goldman Sachs и крупного донора правящей Консервативной партии на должность главы телерадиовещательной корпорации в феврале 2021 года по рекомендации правительства. В документе говорится о том, что Шарп не предоставил исчерпывающей информации о своих связях с тогдашним британским премьером Борисом Джонсоном и тем самым нарушил "кодекс назначения на публичные должности".

В начале года британские СМИ выяснили, что незадолго до получения новой работы Шарп помог Джонсону обеспечить гарантии для займа в размере 800 тысяч фунтов стерлингов (около 1 миллиона долларов).

Как писало издание Sunday Times, деньги политику понадобились для выплат бывшей жене после развода, а также ремонта квартиры на Даунинг-стрит.

Объявляя об увольнении с поста, Шарп заявил, что делает это "в интересах ВВС", а правила он мог нарушить "непреднамеренно".

Сообщается, что Шарп останется на своей должности до конца июня, пока будут идти поиски его преемника.