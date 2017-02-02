Голова Пентагону розпочинає візит до Південної Кореї і Японії
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Візит міністра оборони США Джеймса Меттіса розпочинається у четвер в Південну Корею і Японію, передає УНН з посиланням на NHK.
Як очікується, він повідомить владі двох країн, що адміністрація президента США Дональда Трампа надає великого значення союзним відносинам з ними.
Після відвідин Південної Кореї Дж.Меттіс в п'ятницю прибуде до Японії. Запланована його зустріч з прем'єр-міністром Сіндзо Абе і переговори з міністром оборони Томомі Інада.
Дж.Меттіс стане першим представником адміністрації Д.Трампа, який відвідає Японію.
Експерти відзначають, що міністр оборони США бажає усунути занепокоєння, що з'явилося в Японії і Південній Кореї після заяв Д.Трампа, зроблених під час передвиборної кампанії, про те, що він, можливо, перегляне умови союзних угод, пише видання.