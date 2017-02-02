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Голова Пентагону розпочинає візит до Південної Кореї і Японії

Голова Пентагону розпочинає візит до Південної Кореї і Японії

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 лютого. УНН. Візит міністра оборони США Джеймса Меттіса розпочинається у четвер в Південну Корею і Японію, передає УНН з посиланням на NHK.

Як очікується, він повідомить владі двох країн, що адміністрація президента США Дональда Трампа надає великого значення союзним відносинам з ними.

Після відвідин Південної Кореї Дж.Меттіс в п'ятницю прибуде до Японії. Запланована його зустріч з прем'єр-міністром Сіндзо Абе і переговори з міністром оборони Томомі Інада.

Дж.Меттіс стане першим представником адміністрації Д.Трампа, який відвідає Японію.

Експерти відзначають, що міністр оборони США бажає усунути занепокоєння, що з'явилося в Японії і Південній Кореї після заяв Д.Трампа, зроблених під час передвиборної кампанії, про те, що він, можливо, перегляне умови союзних угод, пише видання.

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