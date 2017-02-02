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Глава Пентагона начинает визит в Южную Корею и Японию

Глава Пентагона начинает визит в Южную Корею и Японию

Киев • УНН

 • 7660 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Визит министра обороны США Джеймса Мэттиса в Южную Корею и Японию начинается в четверг, передает УНН со ссылкой на NHK.

Как ожидается, он сообщит власти двух стран, что администрация президента США Дональда Трампа придает большое значение союзным отношениям с ними.

После посещения Южной Кореи Дж.Мэттис в пятницу прибудет в Японию. Запланирована его встреча с премьер-министром Синдзо Абэ и переговоры с министром обороны Томоми Инада.

Дж.Мэттис станет первым представителем администрации Д.Трампа, который посетит Японию.

Эксперты отмечают, что министр обороны США желает устранить беспокойство, появившееся в Японии и Южной Корее после заявлений Д.Трампа, сделанных во время предвыборной кампании, о том, что он, возможно, пересмотрит условия союзных соглашений, пишет издание.

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