Глава Пентагона начинает визит в Южную Корею и Японию

Как ожидается, он сообщит власти двух стран, что администрация президента США Дональда Трампа придает большое значение союзным отношениям с ними.

После посещения Южной Кореи Дж.Мэттис в пятницу прибудет в Японию. Запланирована его встреча с премьер-министром Синдзо Абэ и переговоры с министром обороны Томоми Инада.

Дж.Мэттис станет первым представителем администрации Д.Трампа, который посетит Японию.

Эксперты отмечают, что министр обороны США желает устранить беспокойство, появившееся в Японии и Южной Корее после заявлений Д.Трампа, сделанных во время предвыборной кампании, о том, что он, возможно, пересмотрит условия союзных соглашений, пишет издание.