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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Голова одної з РДА на Тернопільщині потрапив у ДТП і впав у кому

Голова одної з РДА на Тернопільщині потрапив у ДТП і впав у кому

Київ • УНН

 • 13977 перегляди

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 14 листопада. УНН. ДТП з чотирма постраждалими сталась на Тернопільщині. Один з постраждалих - голова Кременецької райдержадміністрації - знаходиться у найважчому стані. Про це повідомив кореспонденту УНН начальник сектору комунікацій ГУНП у Тернопільській області Сергій Крета.

За інформацією С.Крета, по факту ДТП проводиться досудове розслідування за ч.2 ст. 286 ККУ. Всі учасники ДТП пройшли обстеження щодо вмісту алкоголю в крові, четверо постраждалих отримали травми різного ступеню важкості. У найважчому стані - голова Кременецької райдержадміністрації.

За інформацією медиків, голова Кременецької РДА у комі. Сьогодні вирішуєтсья питання щодо його переводу з Кременецької райлікарні до Тернопільської обласної клінічної лікарні.

Як проінформували у ГУНП у Тернопільській області, ДТП трапилася на Збаражчині 12 листопада близько 19:30. На автодорозі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече, поблизу села Великий Кунинець автомобіль OPEL Vivaro виїхав за межі проїзної частини та перекинувся. З місця ДТП карета швидкої допомоги доправила до Кременецької лікарні чотирьох постраждалих.

Українські Національні Новини

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