Голова одної з РДА на Тернопільщині потрапив у ДТП і впав у кому
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 14 листопада. УНН. ДТП з чотирма постраждалими сталась на Тернопільщині. Один з постраждалих - голова Кременецької райдержадміністрації - знаходиться у найважчому стані. Про це повідомив кореспонденту УНН начальник сектору комунікацій ГУНП у Тернопільській області Сергій Крета.
За інформацією С.Крета, по факту ДТП проводиться досудове розслідування за ч.2 ст. 286 ККУ. Всі учасники ДТП пройшли обстеження щодо вмісту алкоголю в крові, четверо постраждалих отримали травми різного ступеню важкості. У найважчому стані - голова Кременецької райдержадміністрації.
За інформацією медиків, голова Кременецької РДА у комі. Сьогодні вирішуєтсья питання щодо його переводу з Кременецької райлікарні до Тернопільської обласної клінічної лікарні.
Як проінформували у ГУНП у Тернопільській області, ДТП трапилася на Збаражчині 12 листопада близько 19:30. На автодорозі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече, поблизу села Великий Кунинець автомобіль OPEL Vivaro виїхав за межі проїзної частини та перекинувся. З місця ДТП карета швидкої допомоги доправила до Кременецької лікарні чотирьох постраждалих.