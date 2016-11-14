Глава одной из РГА в Тернопольской области попал в ДТП и впал в кому
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 14 ноября. УНН. ДТП с четырьмя пострадавшими произошло в Тернопольской области. Один из пострадавших - глава Кременецкой райгосадминистрации - находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил корреспонденту УНН начальник сектора коммуникаций ГУНП в Тернопольской области Сергей Крета.
По информации С.Креты, по факту ДТП проводится досудебное расследование по ч.2 ст. 286 УК. Все участники ДТП прошли обследование на содержание алкоголя в крови, четверо пострадавших получили травмы различной степени тяжести. В тяжелом состоянии - глава Кременецкой райгосадминистрации.
По информации медиков, глава Кременецкой РГА в коме. Сегодня решается вопрос о его переводе из Кременецкой райбольницы в Тернопольскую областную клиническую больницу.
Как проинформировали в ГУНП в Тернопольской области, ДТП произошло в Збаражском районе 12 ноября около 19:30. На автодороге Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече, вблизи села Великий Кунинец автомобиль OPEL Vivaro выехал за пределы проезжей части и перевернулся. С места ДТП карета скорой помощи доставила в Кременецкую больницу четырех пострадавших.