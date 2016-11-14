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15 марта, 19:03 • 109664 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 151092 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 128011 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 121228 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107275 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102652 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 97704 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 127649 просмотра

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Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Глава одной из РГА в Тернопольской области попал в ДТП и впал в кому

Глава одной из РГА в Тернопольской области попал в ДТП и впал в кому

Киев • УНН

 • 13965 просмотра

ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 14 ноября. УНН. ДТП с четырьмя пострадавшими произошло в Тернопольской области. Один из пострадавших - глава Кременецкой райгосадминистрации - находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил корреспонденту УНН начальник сектора коммуникаций ГУНП в Тернопольской области Сергей Крета.

По информации С.Креты, по факту ДТП проводится досудебное расследование по ч.2 ст. 286 УК. Все участники ДТП прошли обследование на содержание алкоголя в крови, четверо пострадавших получили травмы различной степени тяжести. В тяжелом состоянии - глава Кременецкой райгосадминистрации.

По информации медиков, глава Кременецкой РГА в коме. Сегодня решается вопрос о его переводе из Кременецкой райбольницы в Тернопольскую областную клиническую больницу.

Как проинформировали в ГУНП в Тернопольской области, ДТП произошло в Збаражском районе 12 ноября около 19:30. На автодороге Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече, вблизи села Великий Кунинец автомобиль OPEL Vivaro выехал за пределы проезжей части и перевернулся. С места ДТП карета скорой помощи доставила в Кременецкую больницу четырех пострадавших.

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