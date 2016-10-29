Голова МЗС відкрив пам'ятник Т.Шевченку у Румунії
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час одноденного візиту до Румунії взяв участь у відкритті погруддя українському поету Тарасу Шевченку, передає УНН з посиланням на прес-службу МЗС України.
Відкриття погруддя Тарасу Шевченку відбулося в місті Сігету Мармацієй повіту Марамуреш, спорудженого за рахунок Союзу українців Румунії.
Під час візиту П.Клімкін до Румунії також відбулася його зустріч з румунським колего Лазерем Коменеску, під час якої було обговорено питання двостороннього співробітництва, зокрема, аспекти транскордонної та регіональної співпраці, розвитку інфраструктури українсько-румунського державного кордону та проблематики національних меншин, а також подальшу підтримку Румунією євроінтеграційних зусиль України.