Глава МИД открыл памятник Т.Шевченко в Румынии
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время однодневного визита в Румынию принял участие в открытии бюста украинскому поэту Тарасу Шевченко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
Открытие бюста Тараса Шевченко состоялось в городе Сигету Мармацией уезда Марамуреш, построенного за счет Союза украинцев Румынии.
Во время визита П.Климкина в Румынию также состоялась его встреча с румынским коллега Л азеремКомэнеску, во время которой были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, аспекты трансграничного и регионального сотрудничества, развития инфраструктуры украинско-румынской государственной границы и проблематики национальных меньшинств, а также дальнейшая поддержка Румынией евроинтеграционных усилий Украины.