Глава МИД открыл памятник Т.Шевченко в Румынии

Открытие бюста Тараса Шевченко состоялось в городе Сигету Мармацией уезда Марамуреш, построенного за счет Союза украинцев Румынии.

Во время визита П.Климкина в Румынию также состоялась его встреча с румынским коллега Л азеремКомэнеску, во время которой были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, аспекты трансграничного и регионального сотрудничества, развития инфраструктуры украинско-румынской государственной границы и проблематики национальных меньшинств, а также дальнейшая поддержка Румынией евроинтеграционных усилий Украины.