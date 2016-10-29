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15 марта, 19:03 • 116005 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 169214 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 139547 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 131882 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113628 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105934 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101785 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Глава МИД открыл памятник Т.Шевченко в Румынии

Глава МИД открыл памятник Т.Шевченко в Румынии

Киев • УНН

 • 13751 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время однодневного визита в Румынию принял участие в открытии бюста украинскому поэту Тарасу Шевченко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Открытие бюста Тараса Шевченко состоялось в городе Сигету Мармацией уезда Марамуреш, построенного за счет Союза украинцев Румынии.

Во время визита П.Климкина в Румынию также состоялась его встреча с румынским коллега Л азеремКомэнеску, во время которой были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, аспекты трансграничного и регионального сотрудничества, развития инфраструктуры украинско-румынской государственной границы и проблематики национальных меньшинств, а также дальнейшая поддержка Румынией евроинтеграционных усилий Украины.

Украинские Национальные Новости

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