Голова МЗС Німеччини закликав Лондон не затягувати з Brexit
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав Великобританію не відкладати початок переговорів щодо виходу країни зі складу Євросоюзу, у зв'язку з рішенням Високого суду Лондона, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
"Подальше зволікання не є в інтересах жодної зі сторін", - заявив Ф.Штайнмаєр під час зустрічі зі своїм британським колегою Борисом Джонсоном у п'ятницю, 4 листопада, у Берліні.
Як повідомляв УНН, Високий суд Англії у четвер ухвалив рішення, що британський уряд потребує схвалення парламенту для того, щоб ініціювати процес виходу країни з Європейського Союзу.