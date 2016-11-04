Глава МИД Германии призвал Лондон не затягивать с Brexit
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал Великобританию не откладывать начало переговоров по выходу страны из состава Евросоюза, в связи с решением Высокого суда Лондона, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
"Дальнейшее промедление не в интересах ни одной из сторон", - заявил Ф.-В.Штайнмаер во время встречи со своим британским коллегой Борисом Джонсоном в пятницу, 4 ноября, в Берлине.
Как сообщал УНН, Высокий суд Англии в четверг принял решение, что британское правительство нуждается в одобрении парламента для того, чтобы инициировать процесс выхода страны из Европейского Союза.