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Голова МЗС Німеччини не планує зустрічатись з лавровим у кулуарах Генасамблеї ООН

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 вересня. УНН. Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що не має наміру зустрічатися з головою МЗС росії сергієм лавровим у кулуарах Генеральної Асамблеї ООН. Про це пише BILD, передає УНН.

Цитата

«Вже минулого року інтерес з боку міністра закордонних справ росії був нульовим, вони надали перевагу шоу з погодження дати зустрічі», — заявила Бербок у Нью-Йорку.

Це те, що ми, на жаль, спостерігали минулого року, і те, що ми, на жаль, знову бачимо тут. Ось чому ця зустріч не відбудеться», - сказала політик.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський перед виступом на Генасамблеї ООН закликав виключити росію з Ради безпеки Організації об'єднаних націй.

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