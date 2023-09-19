Голова МЗС Німеччини не планує зустрічатись з лавровим у кулуарах Генасамблеї ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що не має наміру зустрічатися з головою МЗС росії сергієм лавровим у кулуарах Генеральної Асамблеї ООН. Про це пише BILD, передає УНН.
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«Вже минулого року інтерес з боку міністра закордонних справ росії був нульовим, вони надали перевагу шоу з погодження дати зустрічі», — заявила Бербок у Нью-Йорку.
Це те, що ми, на жаль, спостерігали минулого року, і те, що ми, на жаль, знову бачимо тут. Ось чому ця зустріч не відбудеться», - сказала політик.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський перед виступом на Генасамблеї ООН закликав виключити росію з Ради безпеки Організації об'єднаних націй.