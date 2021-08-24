Голова МВС привітав з Днем Незалежності: успіх залежить від кожного з нас

Цитата:

“Сьогодні незалежній Україні — 30! Вітаю всю країну та наш багатотисячний колектив Міністерства внутрішніх справ! Ми всі усвідомлюємо, що розбудова успішної незалежної України — це непростий шлях. Лише спільними зусиллями ми прийдемо до великих перемог! Відповідальність команди Міністерства внутрішніх справ — безпека та спокій кожного громадянина. Вірю і знаю, що разом ми зробимо усе, щоб Україна була безпечною та комфортною для громадян та гостей країни. Успіх залежить від кожного з нас! Зичу всім міцного здоров’я та непохитної віри в щасливу і заможну державу. Вірю в нас! Слава Україні!” — сказав Монастирський.

Додамо

З нагоди 30-річниці у столиці проводиться військовий парад, у якому беруть участь і підрозділи МВС — з 30 парадних розрахунків 10 — представники системи МВС — Національна академія внутрішніх справ, Національна поліція України, Почесна варта НГУ, Національна академія НГУ, Національна академія ДПСУ, Національний університет цивільного захисту, Зведений військовий оркестр НГУ та два кінологічні підрозділи НГУ та ДПСУ (33 кінологи та їхні підопічні).

На параді представлена і повітряна колона. Авіаційні підрозділи системи МВС залучили вертольоти Н145, Н225 Super Puma, літаки DА42 — МІ, АН-72 та АН-32П.

Окрім того, підрозділи МВС під час параду представлять спеціальну техніку для виконання різноманітних завдань — поліцейських, гвардійських, прикордонних та рятувальних операцій.

Механізована колона Бригади швидкого реагування НГУ оснащена сучасними бронеавтомобілями Варта “Новатор” та гвинтівками UAR-10, які виготовлені в Україні.

Слід додати, що кінологи, нацгвардійці та парадний розрахунок Нацполіції цього року вперше представлені на параді до Дня Незалежності.

Додамо, що окрім участі в урочистостях правоохоронці протягом кількох днів несуть посилену службу по всій країні, тільки в Києві правопорядок забезпечує 10 тисяч правоохоронців.