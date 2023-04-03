Голова МАГАТЕ у середу прибуде до Калінінграда, щоб обговорити безпеку на ЗАЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Голова ООН з атомної енергії Рафаель Гроссі в середу вирушить до Калінінграда, щоб обговорити безпеку української Запорізької атомної електростанції, найбільшої в Європі, повідомляє УНН.
Цитата
"У середу Гроссі відвідає Калінінград у рамках своїх поточних консультацій, спрямованих на забезпечення захисту Запорізької атомної електростанції України під час військового конфлікту", - повідомив представник Міжнародного агентства з атомної енергії AFP у понеділок.
У середу Гроссі зустрінеться з російською міжвідомчою делегацією, повідомив російським інформаційним агентствам постійний представник росії при ООН у Відні михайло ульянов.
ульянов додав, що "до оголошення про встановлення режиму безпеки на заводі" ще далеко.
Доповнення
Минулого тижня Гроссі сказав, перебуваючи в Україні, що він працює над компромісним планом забезпечення безпеки ЗАЕС, і попередив про посилення військової активності навколо неї.