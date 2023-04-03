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Голова МАГАТЕ у середу прибуде до Калінінграда, щоб обговорити безпеку на ЗАЕС

Голова МАГАТЕ у середу прибуде до Калінінграда, щоб обговорити безпеку на ЗАЕС

Київ • УНН

 • 737632 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Голова ООН з атомної енергії Рафаель Гроссі в середу вирушить до Калінінграда, щоб обговорити безпеку української Запорізької атомної електростанції, найбільшої в Європі, повідомляє УНН.

Цитата

"У середу Гроссі відвідає Калінінград у рамках своїх поточних консультацій, спрямованих на забезпечення захисту Запорізької атомної електростанції України під час військового конфлікту", - повідомив представник Міжнародного агентства з атомної енергії AFP у понеділок.

У середу Гроссі зустрінеться з російською міжвідомчою делегацією, повідомив російським інформаційним агентствам постійний представник росії при ООН у Відні михайло ульянов.

ульянов додав, що "до оголошення про встановлення режиму безпеки на заводі" ще далеко.

Доповнення

Минулого тижня Гроссі сказав, перебуваючи в Україні, що він працює над компромісним планом забезпечення безпеки ЗАЕС, і попередив про посилення військової активності навколо неї.

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