Глава МАГАТЭ в среду прибудет в Калининград, чтобы обсудить безопасность на ЗАЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Председатель ООН по атомной энергии Рафаэль Гросси в среду отправится в Калининград, чтобы обсудить безопасность украинской Запорожской атомной электростанции, крупнейшей в Европе, сообщает УНН.
Цитата
"В среду Гросси посетит Калининград в рамках своих текущих консультаций, направленных на обеспечение защиты Запорожской атомной электростанции Украины во время военного конфликта", - сообщил представитель Международного агентства по атомной энергии AFP в понедельник.
В среду Гросси встретится с российской межведомственной делегацией, сообщил российским информационным агентствам постоянный представитель россии при оон в Вене михаил ульянов.
ульянов добавил, что "до объявления об установлении режима безопасности на заводе" еще далеко.
Дополнение
На прошлой неделе Гросси сказал, находясь в Украине, что он работает над компромиссным планом обеспечения безопасности ЗАЭС, и предупредил об усилении военной активности вокруг нее.