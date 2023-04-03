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Глава МАГАТЭ в среду прибудет в Калининград, чтобы обсудить безопасность на ЗАЭС

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 апреля. УНН. Председатель ООН по атомной энергии Рафаэль Гросси в среду отправится в Калининград, чтобы обсудить безопасность украинской Запорожской атомной электростанции, крупнейшей в Европе, сообщает УНН.

Цитата

"В среду Гросси посетит Калининград в рамках своих текущих консультаций, направленных на обеспечение защиты Запорожской атомной электростанции Украины во время военного конфликта", - сообщил представитель Международного агентства по атомной энергии AFP в понедельник.

В среду Гросси встретится с российской межведомственной делегацией, сообщил российским информационным агентствам постоянный представитель россии при оон в Вене михаил ульянов.

ульянов добавил, что "до объявления об установлении режима безопасности на заводе" еще далеко.

Дополнение

На прошлой неделе Гросси сказал, находясь в Украине, что он работает над компромиссным планом обеспечения безопасности ЗАЭС, и предупредил об усилении военной активности вокруг нее.

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