Голова дипломатії ЄС закликав рф не використовувати інцидент з дронами біля кремля як привід для ескалації війни
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Верховний представник ЄС з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель закликав росію не використовувати інцидент з безпілотниками біля кремля для виправдання нових атак на Україну, пише УНН з посиланням на CNN.
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"Ми закликаємо росію не використовувати цю ймовірну атаку як привід для продовження ескалації війни. Ось що нас турбує", - сказав Боррель журналістам у Брюсселі.
"Що нас турбує, то це те, що це може бути використано для того, щоб виправдати більший призов людей, солдатів, нові атаки на Україну", - зазначив голова дипломатії ЄС.
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Боррель додав, що "єдине вирішення для війни" - це підтримка України "у військовому, політичному та економічному плані".
"Найкраще вирішення для війни, єдине вирішення для війни – це припинення атаки росії та виведення військ з України", - наголосив він.
Його заява прозвучала, коли кремль звинуватив Україну у нібито виконанні наказу США щодо нібито проведення імовірної атаки, зазначає телеканал.
Нагадаємо
В ISW вказали, що росія, ймовірно, сама влаштувала атаку безпілотниками на кремль, намагаючись створити умови для ширшої мобілізації суспільства.