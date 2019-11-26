Гол українця приніс титул чемпіона Білорусії клубу Мілевського
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. У Бресті пройшов заключний домашній матч в якому "Динамо-Брест" став чемпіоном Вищої ліги Білорусії з футболу, передає УНН з посиланням на сайт клубу.
У домашній грі 29 туру проти “Вітебська” необхідно було набирати очки з чим “Динамо-Брест” і впорався. Причому героєм матчу став український нападник Олександр Хобленко, який забив єдиний гол у зустрічі — 1:0.
Хобленко провів у грі 69 хвилин і був замінений. Інший українець Артем Мілевський провів на полі практично увесь поєдинок та відправився на заміну тільки в компенсований час.
Відзначимо, що “Динамо-Брест” вперше в історії став чемпіоном Білорусії, адже за тур до завершення обігнав “БАТЕ” на 5 очок.
Додамо, що Хобленко у чемпіонаті провів 25 поєдинків в яких забив 9 голів при 2 асистах. В активі Мілевського 26 матчів — 4 голи і 7 асистів. Українець Олександр Нойок відіграв 25 ігор — 5 голів і 1 асист.