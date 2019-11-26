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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 23859 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 105227 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 84801 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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Гол украинца принес титул чемпиона Белоруссии клубу Милевского

Гол украинца принес титул чемпиона Белоруссии клубу Милевского

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 ноября. УНН. В Бресте прошел заключительный домашний матч в котором "Динамо-Брест" стал чемпионом Высшей лиги Белоруссии по футболу, передает УНН со ссылкой на сайт клуба.

В домашней игре 29 тура против “Витебска” необходимо было набирать очки с чем “Динамо-Брест” и тот справился. Причем героем матча стал украинский нападающий Александр Хобленко, который забил единственный гол во встрече — 1:0.

Хобленко провел в игре 69 минут и был заменен. Другой украинец Артем Милевский провел на поле практически весь поединок и отправился на замену только в компенсированное время.

Отметим, что “Динамо-Брест” впервые в истории стал чемпионом Белоруссии, ведь за тур до завершения обогнал “БАТЭ” на 5 очков.

Добавим, что Хобленко в чемпионате провел 25 поединков в которых забил 9 голов при 2 ассистах. В активе Милевского 26 матчей — 4 гола и 7 ассистов. Украинец Александр Нойок сыграл 25 игр — 5 голов и 1 ассист.

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