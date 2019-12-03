Гол Мессі приніс перемогу "Барселоні" у центральному поєдинку Прімери
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. У центральному протистоянні 15 туру іспанської Прімери в гості до мадридського "Атлетіко" завітала каталонська "Барселона", повідомляє УНН.
Героєм баталії став лідер "блаугранас" Ліонель Мессі. На 86 хвилині аргентинець обігрався передачею в стіночку із іншим нападником Луїсом Суаресом та відправив м'яч у нижній кут воріт, який став єдиним у зустрічі – 1:0.
Для каталонського клубу звитяга стала 3-ю поспіль. Команда Вальверде набрала 31 очко і наздогнала на вершині чемпіонату "Реал". "Атлетіко" залишився з 25 балами – 6 рядок.
Відзначимо, що обидва клуби виступають у Лізі чемпіонів причому "Барселона" гарантувала собі вихід у плей-офф.