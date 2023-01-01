Глобальну економіку чекає важкий рік - директор МВФ

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Новий рік буде «важчим, ніж рік, який ми залишили позаду», заявила директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва у недільній ранковій програмі новин CBS «Обличчям до нації».

«Чому? Тому що три великі економіки - США, ЄС та Китай - уповільнюються одночасно», - сказала вона.

У жовтні МВФ знизив свій прогноз зростання світової економіки в 2023 році, відображаючи опір війни в Україні, що продовжується, а також інфляційний тиск і високі відсоткові ставки, встановлені центральними банками, такими як Федеральна резервна система США, з метою доведення цінового тиску до мінімуму.

"Вперше за 40 років зростання Китаю в 2022 році, ймовірно, буде на рівні або нижче глобального зростання", - сказала Георгієва.

Більше того, COVID найближчими місяцями, ймовірно, ще більше вдарить по економіці країни цього року і загальмує як регіональне, так і глобальне зростання, сказала Георгієва, яка наприкінці минулого місяця побувала у Китаї у справах МВФ.

"У найближчі місяці Китаю буде важко, і вплив на зростання буде негативним, вплив на регіон буде негативним, вплив на глобальне зростання буде негативним", - сказала вона.

У жовтневому прогнозі МВФ зафіксував зростання валового внутрішнього продукту Китаю минулого року на рівні 3,2% - нарівні із глобальним прогнозом фонду на 2022 рік. На той час також спостерігалось прискорення річного зростання в Китаї в 2023 році до 4,4%, тоді як глобальна активність ще більше сповільнилася.

Її коментарі, однак, припускають, що ще одне скорочення прогнозів зростання Китаю та світової економіки може відбутися наприкінці цього місяця, коли МВФ зазвичай публікує оновлені прогнози під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі, Швейцарія.

Тим часом, за словами Георгієвої, економіка США стоїть окремо і може уникнути прямого скорочення, яке, ймовірно, вплине на третину економік світу.

«США найбільш стійкі, – сказала вона, – і вони можуть уникнути рецесії. Ми бачимо, що ринок праці залишається досить сильним».

Але цей факт сам по собі становить ризик, оскільки він може завадити прогресу, якого має досягти ФРС, щоб повернути інфляцію в США до її цільового рівня з найвищого рівня за чотири десятиліття, досягнутого минулого року. Інфляція показала ознаки того, що до кінця 2022 року вона пройшла свій пік, але, за кращим показником ФРС, вона залишається майже втричі вищою за цільовий рівень у 2%.

"Це... змішане благо, тому що, якщо ринок праці дуже сильний, ФРС, можливо, доведеться довше утримувати відсоткові ставки на нижчому рівні, щоб знизити інфляцію", - сказала Георгієва.

Додамо

Минулого року, в ході найагресивнішого посилення політики з початку 1980-х років, ФРС США підняла базову облікову ставку майже з нуля в березні до поточного діапазону від 4,25% до 4,50%, а офіційні особи ФРС минулого місяця прогнозували, що вона подолає позначку 5%. 2023 р., рівня, небаченого з 2007 р.