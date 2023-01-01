Глобальную экономику ждет тяжелый год – директор МВФ

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Новый год будет «тяжелее, чем год, который мы оставили позади», заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева в воскресной утренней программе новостей CBS «Лицом к нации».

«Почему? Потому что три больших экономики - США, ЕС и Китай - замедляются одновременно», - сказала она.

В октябре МВФ снизил свой прогноз роста мировой экономики в 2023 году, отражая продолжающееся сопротивление войны в Украине, а также инфляционное давление и высокие процентные ставки, установленные центральными банками, такими как Федеральная резервная система США (ФРС), с целью доведения ценового давления к минимуму.

"Впервые за 40 лет рост Китая в 2022 году, вероятно, будет на уровне или ниже глобального роста", – сказала Георгиева.

Более того, COVID в ближайшие месяцы, вероятно, еще больше ударит по экономике страны в этом году и затормозит как региональный, так и глобальный рост, сказала Георгиева, которая в конце прошлого месяца побывала в Китае по делам МВФ.

"В ближайшие месяцы Китаю будет тяжело, и влияние на рост будет отрицательным, влияние на регион будет отрицательным, влияние на глобальный рост будет отрицательным", - сказала она.

В октябрьском прогнозе МВФ зафиксировал рост валового внутреннего продукта Китая в прошлом году на уровне 3,2% – наравне с глобальным прогнозом фонда на 2022 год. В то время также наблюдалось ускорение годового роста в Китае в 2023 году до 4,4%, в то время как глобальная активность еще больше замедлилась.

Ее комментарии однако предполагают, что еще одно сокращение прогнозов роста Китая и мировой экономики может произойти в конце этого месяца, когда МВФ обычно публикует обновленные прогнозы во время Всемирного экономического форума в Давосе, Швейцария.

Между тем, по словам Георгиевой, экономика США стоит отдельно и может избежать прямого сокращения, которое, вероятно, окажет влияние на треть экономик мира.

«США наиболее устойчивы, – сказала она, – и они могут избежать рецессии. Мы видим, что рынок труда остается достаточно сильным».

Но этот факт сам по себе представляет риск, поскольку он может помешать прогрессу, которого должен достичь ФРС, чтобы вернуть инфляцию в США к ее целевому уровню с самого высокого уровня за четыре десятилетия, достигнутого в прошлом году. Инфляция показала признаки того, что до конца 2022 года она прошла свой пик, но, по лучшему показателю ФРС, она остается почти втрое выше целевого уровня в 2%.

"Это... смешанное благо, потому что, если рынок труда очень силен, ФРС, возможно, придется дольше удерживать процентные ставки на более низком уровне, чтобы снизить инфляцию", - сказала Георгиева.

Добавим

В прошлом году, в ходе агрессивного ужесточения политики с начала 1980-х годов, ФРС США подняла базовую учетную ставку почти с нуля в марте до текущего диапазона от 4,25% до 4,50%, а официальные лица ФРС в прошлом месяце прогнозировали, что она преодолеет отметку в 5% в 2023 г., уровня, невиданного с 2007 г.