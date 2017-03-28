Глава НАЗК пояснила причини збоїв реєстру е-декларацій
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Глава НАЗК Наталія Корчак пояснила чому не працює, працює зі збоями, висить, лежить реєстр декларацій. І хто за це відповідає? Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Чому не працює Реєстр знає адміністратор Реєстру — ДП “УСС”. Підприємство, яке має забезпечувати безперебійну роботу системи і вчасно усувати проблеми технічного характеру. Сьогодні в ході наради адміністратор пообіцяв відкоригувати потужності Реєстру під кількість необхідних сесій, які не “ложитимуть” Реєстр. Зробити це так, щоб завтра декларанти могли виконати свій обов’язок,” — написала вона.
Щодо відповідальності, то Н.Корчак зазначила, що НАЗК є власником Реєстру. Але власник і адміністратор на сьогодні — це дві різні організації. Є НАЗК і є ДП “УСС”.
“Протягом останніх днів НАЗК намагається впливати на ДП “УСС”, завалюючи підприємство листами і вимагаючи діяти (вжити заходів) в рамках підписаної угоди. Ми не брифінгували й не влаштовували телевізійних шоу, бо не хотіли непотрібного ажіотажу серед декларантів,” — додала Н.Корчак.
Також очільниця НАЗК написала, що штучно створений негативний інформаційний потік загрожує життєздатності системи електронного декларування.
Нагадаємо, українські посадовці скаржаться на те, що не можуть подати свої декларації, оскільки Єдиний державний реєстр декларацій перевантажений.
У НАЗК запропонували скликати термінове засідання щодо збоїв у роботі реєстру е-декларацій.
Також нагадаємо, особи, які уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування мають подати щорічні електронні декларації за 2016 рік до 1 квітня цього року. Тобто, фактично залишається чотири дні до завершення другої хвилі е-декларування.
При цьому ВР проголосувала закон, яким до 1 травня подовжується строк подачі е-декларацій для нових декларантів.