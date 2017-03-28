Глава Назка объяснила причины сбоев реестра е-деклараций

"Почему не работает Реестр знает администратор Реестра - ГП" УСС ". Предприятие, должно обеспечивать бесперебойную работу системы и вовремя устранять проблемы технического характера. Сегодня в ходе совещания администратор пообещал откорректировать мощности Реестр под количество необходимых сессий, которые "ложитимуть" Рег. Сделать это так, чтобы завтра декларанты могли выполнить свой долг ", - написала она.

Об ответственности, то Н.Корчак отметила, что Назка является владельцем Реестра. Но владелец и администратор сегодня - это две разные организации. Есть Назка и является ГП "УСС".

"В течение последних дней Назка пытается влиять на ГП" УСС ", заваливая предприятие письмами и требуя действовать (принять меры) в рамках подписанного соглашения. Мы не брифингувалы и не устраивали телевизионных шоу, потому что не хотели ненужного ажиотажа среди декларантов ", - добавила Н.Корчак.

Также руководительница Назка написала, что искусственно созданный негативный информационный поток угрожает жизнеспособности системы электронного декларирования.

Напомним, украинские чиновники жалуются на то, что не могут подать свои декларации , поскольку Единый государственный реестр деклараций перегружен.

В Назка предложили созвать срочное заседание по сбоев в работе реестра е-деклараций.

Также напомним, лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления должны подать ежегодные электронные декларации за 2016 до 1 апреля этого года. То есть, фактически остается четыре дня до завершения второй волны е-декларирования.

При этом ВР проголосовала закон, которым до 1 мая увеличивается срок подачи электронной декларации для новых декларантов.