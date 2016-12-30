Глава "Нафтогазу" підписав кредитну угоду на 478,2 млн євро

"Останній підпис в цьому році", - написав А.Коболєв, додавши відповідне фото.

Раніше міністр фінансів України Олександр Данилюк повідомив, що Рада директорів Світового банку ухвалила рішення надати Україні кредитні гарантії в розмірі 500 млн доларів для закупівлі необхідних обсягів природного газу.