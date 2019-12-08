Глава МЗС Німеччини вимагає від РФ йти назустріч Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас вимагає від Кремля більшої готовності йти назустріч Україні. Про це йдеться в інтерв’ю Мааса виданню Bild am Sonntag, частина з якого була оприлюднена у неділю, 8 грудня, передає УНН із посиланням на DW.
За словами німецького міністра, після років застою президент України Володимир Зеленський виявив сміливість зробити перші кроки “з усіма внутрішньополітичними ризиками та побічними ефектами”.
Тепер Росія також повинна показати, що подальші домовленості можливі, вважає Маас. Утім, для цього потрібно зробити ще багато дипломатичних зусиль і мати терпіння, додав він.
“Разом із Францією ми також повинні вплинути на Росію... У понеділок, насамперед, йтиметься про те, щоб майже щоденному проливанню крові на європейській землі нарешті було покладено край”, — зазначив німецький міністр.
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Вчора, 7 грудня, Президент Зеленський зібрав закрите засідання РНБО перед “нормандським” самітом.
Нагадаємо, зустріч глав держав та урядів Німеччини, Франції, України та Росії, які утворюють так звану “нормандську четвірку”, відбудеться в Парижі 9 грудня. Очікується перша зустріч Президента України Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним.
Останній раз зустріч в “нормандському форматі” на рівні глав держав відбулася 19 жовтня 2016 року в Берліні.