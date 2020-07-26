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Глава Міноборони Ізраїлю доручив арміїі зберігати боєздатність на кордоні з Ліваном та Сірією

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 липня. УНН. Міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц після наради за участю начгенштабу армії Авіва Кохаві, директора військової розвідки Таміра Хеймана і інших високопоставлених військових дав вказівку армії підтримувати високу боєготовність на північному кордоні, повідомила газета The Times of Israel, зазначає УНН.

“Ганц доручив армії оборони Ізраїлю підтримувати високу бойову готовність в цьому районі і використовувати всі необхідні засоби, підкреслюючи, що Держава Ізраїль не потерпить порушення свого суверенітету. Він заявив, що ЦАХАЛ і всі служби безпеки будуть реагувати на будь-яку загрозу для ізраїльських громадян”, — повідомляє пресслужба міністра оборони.

Ганц також зазначив, що Ліван і Сирія нестимуть пряму відповідальність за будь-яку загрозу, що виходить з їх території.

Відзначимо, що в п’ятницю ввечері ізраїльські вертольоти атакували об’єкти сирійської армії на півдні Сирії, після того як осколками снарядів, випущених з сирійської сторони, були пошкоджені цивільні об’єкти на ізраїльській території. ЦАХАЛ завдав удару по наглядовим пунктам сирійської армії і системі збору розвідувальних даних.

За даними сирійських силовиків, в результаті атаки було поранено двох сирійських військових.

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