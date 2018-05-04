Глава міноборони ФРН планує реформу Бундесверу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляйен має намір провести реформу Бундесверу. Про це в четвер повідомила газета Süddeutsche Zeitung, у розпорядженні якої опинився підготовлений відомством проект документа з розвитку збройних сил країни, інформує УНН.
Параметри запланованих змін продовжують опрацьовуватися, проте вже зараз відомо, що в ході перетворень ЗС будуть адаптовані для відображення нових загроз, в тому числі в області кібербезпеки. “Потенційні агресори вдаються до диверсій, дезінформації, пропаганди і нападають таким чином на свободу німецького народу”, — наголошується в документі.
Також в міноборони вказали на необхідність поліпшення матеріального постачання військ. Цього року чиновники міністерства не раз висловлювали заклопотаність у зв’язку з дефіцитом обмундирування в німецькій армії. Ці проблеми особливо виразно проявилися в зв’язку з тим, що Німеччина збільшує свою участь у військових операціях НАТО. На даний момент військовослужбовці Бундесверу задіяні в 15 місіях альянсу.
Як повідомляв УНН, голова Європарламенту Антоніо Таяні вважає за необхідне створити єдину армію Євросоюзу.