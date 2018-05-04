Глава минобороны ФРГ планирует реформу Бундесвера

Параметры запланированных изменений продолжают прорабатываться, однако уже сейчас известно, что в ходе преобразований ВС будут адаптированы для отображения новых угроз, в том числе в области кибербезопасности. “Потенциальные агрессоры прибегают к диверсиям, дезинформации, пропаганде и нападают таким образом на свободу немецкого народа”, — отмечается в документе.

Также в Минобороны отметили необходимость улучшения материального снабжения войск. В этом году чиновники министерства не раз выражали озабоченность в связи с дефицитом обмундирования в немецкой армии. Эти проблемы особенно отчетливо проявились в связи с тем, что Германия увеличивает свое участие в военных операциях НАТО. На данный момент военнослужащие Бундесвера задействованы в 15 миссиях альянса.

Как сообщал УНН, председатель Европарламента Антонио Таяни считает необходимым создать единую армию Евросоюза.