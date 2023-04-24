Гірничо-збагачувальний комбінат недоплатив в бюджет понад 70 млн грн податку: податківиці повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Ексголовному державному ревізору-інспектору одного з відділів Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області повідомили про підозру у службовій недбалості, через яку держбюджет втратив понад 70 млн грн. Про це повідомляє ДБР, передає УНН.
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«Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому головному державному ревізору-інспектору одного з відділів Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області, через яку держбюджет втратив десятки мільйонів гривень», - йдеться в повідомленні.
Деталі
У ДБР повідомляють, що посадовиця під час перевірки одного з гірничо-збагачувальних комбінатів Дніпропетровщини не зафіксувала те, що підприємство повинно було сплатити до бюджету понад 70 млн гривень екологічного податку.
«Завдяки принциповій позиції ДБР у межах досудового розслідування комбінат визнав несплату екологічного податку та самостійно скорегував показники податкових зобов’язань. Наразі до бюджету вже відшкодовано понад 36 млн гривень», - зазначається в повідомленні.
Повідомляється, що колишня податківиця підозрюється у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).
Доповнення
Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань затримали слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Дніпропетровській області та його пособника-адвоката, за вимагання та одержання неправомірної вигоди у розмірі 11 тисяч доларів за закриття кримінального провадження.