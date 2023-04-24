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Горно-обогатительный комбинат недоплатил в бюджет более 70 млн грн налога: налоговику сообщили о подозрении

Горно-обогатительный комбинат недоплатил в бюджет более 70 млн грн налога: налоговику сообщили о подозрении

Киев • УНН

 • 383786 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Экс-главному государственному ревизору-инспектору одного из отделов Государственной фискальной службы в Днепропетровской области сообщили о подозрении в служебной халатности, из-за которой госбюджет потерял более 70 млн грн. Об этом сообщает ГБР, передает УНН.

Цитата

«Работники ГБР сообщили о подозрении бывшему главному государственному ревизору-инспектору одного из отделов Государственной фискальной службы в Днепропетровской области, из-за которого госбюджет потерял десятки миллионов гривен», - говорится в сообщении.

Детали

В ГБР сообщают, что чиновница во время проверки одного из горно-обогатительных комбинатов Днепропетровщины не зафиксировала то, что предприятие должно было уплатить в бюджет более 70 млн гривен экологического налога.

«Благодаря принципиальной позиции ГБР в рамках досудебного расследования комбинат признал неуплату экологического налога и самостоятельно скорректировал показатели налоговых обязательств. Сейчас в бюджет уже возмещено более 36 млн гривен», - отмечается в сообщении.

Сообщается, что бывшая налоговица подозревается в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Дополнение

Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований задержали следователя управления финансовых расследований Главного управления ГФС в Днепропетровской области и его пособника-адвоката, за вымогательство и получение неправомерной выгоды в размере 11 тысяч долларов за закрытие уголовного производства.

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