Гіпотермія: як уникнути і як надати першу допомогу - розповіла лікар

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Гіпотермія або переохолодження – патологічний стан організму, при якому температура тіла падає нижче 36 градусів, а організм не може нормально функціонувати та підтримувати обмін речовин. Вона спричинена тривалим впливом низьких температур, під дією яких тіло починає втрачати тепло швидше, ніж виробляється організмом.

Лікар зазначає, що голод та втома посилюють симптоми прояву гіпотермії. А критичне переохолодження організму настає, коли температура тіла падає нижче 27 градусів, це призводить до зупинки серця та смерті.

Існує 3 ступені гіпотермії:



Легкий – температура тіла 34-32 градуси. З'являється тремтіння (виділення тепла через м'язову активність), звужуються судини, блідне шкіра. На цьому етапі легко отримати обмороження. Може проявлятися дезорієнтація в просторі.



Середній – температура 32-30 градусів. Серце уповільнює роботу, відповідно, знижується частота серцевих скорочень, щоб зберегти тепло і захистити мозок. Шкіра стає холодною і набуває характерного мармурового відтінку. Прогресують симптоми порушення свідомості: сильна сонливість, порушення мови, іноді починаються галюцинації.



Важкий ступінь – температура тіла нижче 27 градусів. Людина втрачає свідомість, кінцівки знерухомлюються, відбувається сильне обмороження. Пульс можна прощупати на сонній артерії, дихання рідкісне і переривчасте. На цій стадії зіниці не реагують на світло, може зупинитися серце.



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«Висока вологість повітря, вітряна і морозна погода, а також вологий чи мокрий одяг та взуття збільшують ризик переохолодження», – розповіла Ходзінська.

Найбільше піддаються гіпотермії наступні категорії людей:



малорухливі/маломобільні особи: новонароджені та діти до 5 років, люди похилого віку, особи, які перебувають в обмеженому просторі тривалий час;



особи, які перебувають під впливом алкоголю та наркотичних речовин;



особи, які перебувають під дією лікарських засобів, що пригнічують свідомість;



особи, які мають хронічні захворювання (гіпотиреоз, цукровий діабет, бронхіальна астма, аутоімунні захворювання, синдром хронічної втоми)



Симптоми переохолодження розвиваються поступово:



тремтіння;



яскраве почервоніння шкіри обличчя та рук;



нечітка мова;



поверхневе дихання;



слабкий пульс;



запаморочення;



сонливість та слабкість.



«У немовлят та маленьких дітей навпаки, може бути плач та істерика, холодні на дотик, але яскраво червоні щоки, поверхневе дихання, тривалий сон, з якого важко дитину розбудити. Небезпечні ознаки переохолодження, коли людина перестає тремтіти, їй стає тепло, приємно паморочиться голова, хочеться прилягти і відпочити», – розповіла лікар.

Основна втрата тепла відбувається через шкіру та дихання. До 70% втрати тепла з тіла людини відбувається через голову, тому лікар рекомендує одягати головні убори, а також прикривати руки, щоб зменшити площу відкритої поверхні тіла.

«Варто подбати про комфортний одяг, який не буде сковувати рухів. Рекомендовано мати приблизно 3 шари одягу, але щоб між ними був простір, повітря. Чим більше повітря, тим буде тепліше. Як нижній шар одягу може бути бавовна або термобілизна. Кількість шарів одягу може змінюватися залежно від активності: чим більш активна людина, тим менше шарів одягу потрібно. Адже пітливість спричинить зволоження одягу і посилить переохолодження в кінцевому результаті», – зазначила лікар.

"Правильний" зимовий одяг складається із трьох шарів:



білизна (спідня білизна, колготки, шкарпетки, термобілизна);



середній шар (светр, кофта тощо);



верхній одяг (куртка, штани, шарф, шапка, рукавички).



«Перед виходом на вулицю обов'язково поїжте, за можливості - теплої та калорійної їжі. Беріть з собою термос з гарячими напоями. Не носіть металеві прикраси, бо вони охолоджуються дуже швидко, і їх контакт зі шкірою може призвести до обмороження окремих ділянок чи холодових травм. Не стійте довго на одному місці, рухи допоможуть прискорити кровообіг, а отже ви не замерзнете. Відчуваєте печіння на шкірі – шукайте, де зігрітися. Не вживайте алкоголь, оскільки він створює ілюзію тепла і водночас призводить до величезної його втрати», – радить Ходзінська.

Перша допомога при переохолодженні полягає в створенні умов, при яких організм може зігрітися:



Перемістити людину по можливості у тепле приміщення;



Якщо є мокрий одяг, необхідно його зняти, особливу увагу варто приділити взуттю;



Укрити теплою ковдрою, покласти грілку, але вона не має торкатися безпосередньо до тіла, аби не спричинити опік шкіри, її треба обмотати тканиною. Також можна зігріти своїм тілом або організувати інше джерело тепла;



Дати теплі напій та їжу за бажанням;



Якщо є можливість, організувати теплу ванну або душ, температуру води підвищувати поступово. Спочатку щоб вона була ледь тепла, комфортна для особи з переохолодженням. Поступово доводити до 38-40 градусів. Різка зміна температури посилює кровообіг, а після переохолодження це руйнує судини.



«Категорично забороняється намагання швидко зігріти людину з гіпотермією. Треба діяти спокійно і виважено. Не можна розтирати силою переохолоджені ділянки шкіри, використовувати для зігрівання нагрівальну лампу або тепло печі, каміна чи радіатора безпосередньо на переохолодженій шкірі, уражені ділянки німіють і можуть легко спалитися. При сильному переохолодженні першої допомоги недостатньо. Потрібно викликати лікаря або відвезти людину до лікарні», – додає лікар.

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