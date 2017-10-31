Геращенко: син Авакова перебуває в приміщенні НАБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Син міністра внутрішніх справ Олександр Аваков зараз перебуває в будівлі Національного антикорупційного бюро України. Про це в ефірі "112 Україна" заявив член колегії МВС Антон Геращенко, передає УНН.
"Він перебуває в будівлі НАБУ, у нього є юристи, які йому надають правову допомогу", - сказав А.Геращенко.
Він зазначив, що наразі йому вже вручено підозру, "яке не має правових підстав".
При цьому, де А.Аваков буде ночувати, за даними нардепа, буде вирішувати слідчий в рамках чинного законодавства.
Разом з тим, за словами А.Геращенко, Олександр Аваков три роки живе під постійним тиском, оскільки тема рюкзаків періодично порушується.
Відзначимо, 31 жовтня в ЗМІ з'явилася інформація, що нібито НАБУ прийшло з обшуками до сина глави МВС України Арсена Авакова. Згодом НАБУ підтвердило обшуки у справі "рюкзаків Авакова".
Потім в НАБУ повідомили, що затримали колишнього заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Чеботаря і ще двох фігурантів кримінального провадження з приводу розтрати понад 14 млн грн МВС при закупівлі рюкзаків.