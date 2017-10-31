Геращенко: сын Авакова находится в здании НАБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Сын министра внутренних дел Александр Аваков сейчас находится в здании Национального антикоррупционного бюро Украины. Об этом в ефире "112 Украина" заявил член коллегии МВД Антон Геращенко, передает УНН
"Он находится в здании НАБУ, у него есть юристы, которые ему оказывают правовую помощь", - сказал А.Геращенко.
Он отметил, что в данный момент ему уже вручено подозрение, "которое не имеет правовых оснований".
При этом, где А.Аваков будет ночевать, по данным нардепа, будет решать следователь в рамках действующего законодательства.
Вместе с тем, по словам А.Геращенко, Александр Аваков три года живет под постоянным психологическим прессингом, так как тема рюкзаков периодически поднимается.
Отметим, 31 октября в СМИ появилась информация, что якобы НАБУ пришло с обысками к сыну главы МВД Украины Арсена Авакова. Впоследствии НАБУ подтвердило обыски по делу "рюкзаков Авакова".
Затем в НАБУ сообщили, что задержали бывшего заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Чеботаря и еще двух фигурантов уголовного производства по поводу растраты более 14 млн грн МВД при закупке рюкзаков.