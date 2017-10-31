Геращенко: сын Авакова находится в здании НАБУ

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 21285 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 82391 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 142003 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111466 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113208 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110392 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102667 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106500 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103156 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150200 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Геращенко: сын Авакова находится в здании НАБУ

Геращенко: сын Авакова находится в здании НАБУ

Киев  •  УНН

 • 11701 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Сын министра внутренних дел Александр Аваков сейчас находится в здании Национального антикоррупционного бюро Украины. Об этом в ефире "112 Украина" заявил член коллегии МВД Антон Геращенко, передает УНН

"Он находится в здании НАБУ, у него есть юристы, которые ему оказывают правовую помощь", - сказал А.Геращенко.

Он отметил, что в данный момент ему уже вручено подозрение, "которое не имеет правовых оснований".

При этом, где А.Аваков будет ночевать, по данным нардепа, будет решать следователь в рамках действующего законодательства.

Вместе с тем, по словам А.Геращенко, Александр Аваков три года живет под постоянным психологическим прессингом, так как тема рюкзаков периодически поднимается.

Отметим, 31 октября в СМИ появилась информация, что якобы НАБУ пришло с обысками к сыну главы МВД Украины Арсена Авакова. Впоследствии НАБУ подтвердило обыски по делу "рюкзаков Авакова".

Затем в НАБУ сообщили, что задержали бывшего заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Чеботаря и еще двух фигурантов уголовного производства по поводу растраты более 14 млн грн МВД при закупке рюкзаков.

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