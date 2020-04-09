Генштаб відклав міжнародні навчання в Україні через пандемію
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Міжнародні навчання на території України за участі Збройних сил перенесли, щоб не допустити поширення COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ в Facebook.
"Заходи багатонаціональної колективної підготовки на території України за участю підрозділів ЗС України – перенесені з метою недопущення розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV 2", - йдеться у повідомленні.
Також вказано, що на невизначений термін перенесли ротацію персоналу, який виконує завдання у складі міжнародних операцій з підтримання миру і безпеки. При цьому, заходи підготовки для проведення ротацій національного контингенту в Косово (Республіці Сербія) та 18 окремого вертолітного загону Місії ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго залишаються без змін.
"Разом із тим, опрацьовується питання повернення в Україну 8 військовослужбовців й одного мінно-пошукового собаки ЗС України, які виконують завдання у складі Місії НАТО "Рішуча підтримка" в Ісламській Республіці Афганістан", - вказано у повідомленні.
Нагадаємо, українські миротворці за кордоном перейшли на карантин.