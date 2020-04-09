Українські миротворці за кордоном перейшли на карантин
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Українські миротворці за кордоном перейшли на карантин і без потреби не залишають місця дислокації. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС Україна.
“На карантин перейшли і українські миротворці за кордоном. У Косово, наприклад, вони живуть в ізольованому таборі, їм звели до мінімуму контакти з місцевими”, - повідомили в ЗМІ.
Також зазначається, що у Демократичній республіці Конго в екваторіальній Африці і раніше була небезпека підхопити інфекцію - через вірус Ебола. Тому миротворці там вже налагодили всі процедури з антисептиками.
“Зараз українські військові без потреби по службі не залишають місця дислокації й виїжджають лише на службових машинах”, - вказано у повідомленні.
Нагадаємо, українські миротворці беруть участь у міжнародних операціях у шести країнах світу.