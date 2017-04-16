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Генсек ООН засудив теракт в Сирії

Генсек ООН засудив теракт в Сирії

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш засудив теракт, здійснений в суботу на шляху проходження колони автобусів у передмісті міста Алеппо, в результаті якого загинули 70 і були поранені понад 100 осіб, передає УНН з посиланням на ТАСС.

“Ми засуджуємо напад в Рашідін на захід від Алеппо на 5 тисяч евакуйованих осіб, які прямували з селищ Ель-Фуа і Кефрі в райони, що знаходяться під контролем уряду. Ми висловлюємо свої співчуття сім’ям жертв цього інциденту і бажаємо якнайшвидшого одужання постраждалим,” — йдеться в заяві.

Генсек ООН також закликав всі сторони забезпечити безпеку тих, хто очікує евакуації.

Як повідомляв УНН, у Сирії поблизу Алеппо стався потужний вибух біля автобусів із евакуйованими людьми. Вибух здійснив смертник, який під’їхав на автомобілі під виглядом перевезення продуктів харчування

Нагадаємо, 14 квітня, в чотирьох сирійський містах, які перебувають в облозі, зранку розпочалась евакуація.

 

 

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