Генсек ООН осудил теракт в Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил теракт, совершенный в субботу на пути следования колонны автобусов в пригороде города Алеппо, в результате которого погибли 70 и были ранены более 100 человек, передает УНН со ссылкой на ТАСС .
"Мы осуждаем нападение в Рашидин к западу от Алеппо на 5000 эвакуированных лиц, которые направлялись из поселков Эль-Фуа и Кефри в районы, находящиеся под контролем правительства. Мы выражаем свои соболезнования семьям жертв этого инцидента и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим ", - говорится в заявлении.
Генсек ООН также призвал все стороны обеспечить безопасность тех, кто ожидает эвакуации.
Как сообщал УНН, в Сирии вблизи Алеппо произошел мощный взрыв возле автобусов с эвакуированными людьми. Взрыв осуществил смертник, который подъехал на автомобиле под видом перевозки продуктов питания
Напомним, 14 апреля, в четырех сирийский городах, находящихся в осаде, утром началась эвакуация.