Генсек ООН осудил теракт в Сирии

"Мы осуждаем нападение в Рашидин к западу от Алеппо на 5000 эвакуированных лиц, которые направлялись из поселков Эль-Фуа и Кефри в районы, находящиеся под контролем правительства. Мы выражаем свои соболезнования семьям жертв этого инцидента и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим ", - говорится в заявлении.

Генсек ООН также призвал все стороны обеспечить безопасность тех, кто ожидает эвакуации.

Как сообщал УНН, в Сирии вблизи Алеппо произошел мощный взрыв возле автобусов с эвакуированными людьми. Взрыв осуществил смертник, который подъехал на автомобиле под видом перевозки продуктов питания

Напомним, 14 апреля, в четырех сирийский городах, находящихся в осаде, утром началась эвакуация.