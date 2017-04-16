Генсек ООН осудил теракт в Сирии

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 21237 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 82246 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 141948 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111442 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113192 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110380 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102657 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106498 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103155 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150183 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Генсек ООН осудил теракт в Сирии

Генсек ООН осудил теракт в Сирии

Киев  •  УНН

 • 12021 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил теракт, совершенный в субботу на пути следования колонны автобусов в пригороде города Алеппо, в результате которого погибли 70 и были ранены более 100 человек, передает УНН со ссылкой на ТАСС .

"Мы осуждаем нападение в Рашидин к западу от Алеппо на 5000 эвакуированных лиц, которые направлялись из поселков Эль-Фуа и Кефри в районы, находящиеся под контролем правительства. Мы выражаем свои соболезнования семьям жертв этого инцидента и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим ", - говорится в заявлении.

Генсек ООН также призвал все стороны обеспечить безопасность тех, кто ожидает эвакуации.

Как сообщал УНН, в Сирии вблизи Алеппо произошел мощный взрыв возле автобусов с эвакуированными людьми. Взрыв осуществил смертник, который подъехал на автомобиле под видом перевозки продуктов питания

Напомним, 14 апреля, в четырех сирийский городах, находящихся в осаде, утром началась эвакуация.

 

 

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