Генсек НАТО закликав Росію припинити страждання сирійців
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг закликав Росію до вирішення сирійської кризи політичним шляхом. Про це написала речник Альянсу Оана Лунгеску у Twitter, передає УНН.
За словами речниці Альянсу, Генсек НАТО Й.Столтенберг закликав Росію до політичного рішення сирійської кризи.
"Припиніть страждання цивільного населення", - процитувала вона слова генсека НАТО.
Як повідомляв УНН, 21 жовтня у НАТО висловили стурбованість рухом військово-морської групи Росії, у складі якої важкий авіаносний крейсер і важкий ракетний крейсер, у східну частину Середземного моря для подальшого руху у напрямку Сирії.