Генсек НАТО призвал Россию прекратить страдания сирийцев
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию к решению сирийского кризиса политическим путем. Об этом написала спикер Альянса Оана Лунгеску в Twitter, передает УНН.
По словам спикера Альянса, Генсек НАТО Й.Столтенберг призвал Россию к политическому решению сирийского кризиса.
"Прекратите страдания гражданского населения", - процитировала она слова генсека НАТО.
Как сообщал УНН, 21 октября в НАТО выразили обеспокоенность движением военно-морской группы России, в составе которой тяжелый авианесущий крейсер и тяжелый ракетный крейсер, в восточную часть Средиземного моря для дальнейшего движения в направлении Сирии.